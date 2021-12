Vacinas são eficazes contra Ómicron – OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou esta terça-feira que as vacinas são eficazes contra a nova variante Ómicron da covid-19, detectada na África do Sul, ao protegerem os infectados de doença grave.

“Não há razão para duvidar” de que as vacinas atuais protegem os doentes infectados com Ómicron contra formas graves de covid-19, indicou hoje o responsável pela resposta de emergência em saúde pública da OMS, Michael Ryan, numa entrevista à France-Presse.

“Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso” com a Ómicron, disse Michael Ryan, frisando que se está no início de estudos de uma variante detectada apenas a 24 de Novembro e que desde então foi registada em cerca de 40 países.