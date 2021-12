Tesla lança telhas solares mais eficientes. Produzem mais 22% de energia do que as mais antigas

Numa tentativa de impulsionar o negócio da energia solar, a fabricante de veículos elétricos lançou uma nova telha solar que tem uma saída de energia mais alta, mantendo as dimensões da antiga.

A Tesla entrou no negócio de energia quando adquiriu a Solar City em 2016. O objetivo da empresa é fazer a mudança para a energia solar de forma mais elegante, substituindo telhas normais por telhas solares que geram energia, em vez de ter que instalar painéis solares volumosos.

A empresa de Elon Musk, conta o zap.aeiou.pt, oferece uma garantia de 25 anos para as telhas e assume a responsabilidade de ponta a ponta pela instalação do novo telhado solar.

No entanto, a Tesla tem lutado para tornar o seu produto mais competitivo devido às flutuações nos preços, relatou a Electrek. Com variações no design das casas, a empresa considera difícil criar um produto simplificado e até introduziu um factor de complexidade do telhado no início deste ano para determinar as estimativas de custo.

De modo a alcançar uma maior aceitação das suas telhas solares, a empresa lançou agora uma nova telha.

A tecnologia usada na nova telha permite a saída de energia, com esta a permitir o fornecimento de 71,67 watts, enquanto a placa mais antiga atingiu o máximo de 58,5 watts. O tamanho do ladrilho permaneceu inalterado, mesmo quando a saída de energia aumentou 22%.

De acordo com o relatório da Electrek, a Tesla usa dois tipos de telhas nas suas instalações de telhado. Embora não pareçam diferentes quando observadas à distância, um tipo de telha produz energia solar, enquanto a outra não.

Com esta nova telha, a empresa será agora capaz de gerar uma maior produção de energia e, ao mesmo tempo, simplificar o processo de instalação, uma vez que há menos conexões a serem feitas entre as telhas solares.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1045 de 8 de Dezembro de 2021.