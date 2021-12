Gotas para os olhos que podem substituir os óculos para ver ao perto já estão à venda nos EUA

O medicamento disponível agora nos Estados Unidos da América permite a quem sofre de presbiopia, ou “vista cansada”, ver melhor ao perto durante um período de até seis horas.

Um medicamento administrado através de gotas nos olhos que melhora a visão ao perto ficou disponível para venda na passada quinta-feira nos Estado Unidos da América.

Aprovado pela agência norte-americana do medicamento (FDA) em Outubro, o “Vuity” pode ser levantado nas farmácias dos Estados Unidos através de prescrição médica. O objectivo, noticia o site zap.aeiou.pt, deste medicamento é corrigir a presbiopia, condição que afecta sobretudo pessoas com mais de 40 anos e que manifestam sintomas como a capacidade reduzida para focar em objectos e letras próximos ou em ver com pouca luminosidade, o que pode provocar fadiga ocular.

As gotas para os olhos começam a fazer efeito, de acordo com a CNET, cerca de 15 minutos após a aplicação, e o seu efeito pode durar até seis horas. No entanto, o uso deste medicamente não tem impacto na visão ao longe.

O Vuity é o primeiro medicamento direccionado especificamente para o tratamento da presbiopia, estando outros nove medicamentos relativos a esta condição em fases de testes.

O responsável pelos testes a este novo medicamento, o médico oftalmologista George Waring, esclareceu que estas gotas não vão substituir inteiramente a necessidade em utilizar óculos para ver ao perto, mas pode reduzir significativamente o tempo diário que as pessoas passam a utilizar os óculos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1046 de 15 de Dezembro de 2021.