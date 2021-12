Cães conseguem entender até 215 palavras e frases

Desde de que os animais foram domesticados, os donos de cães têm-se questionado: “o meu animal de estimação entende-me”? De acordo com um novo estudo, os caninos são capazes de compreender mais palavras do que poderíamos pensar.

Um grupo de investigadores canadianos que estudou 165 cães e os seus respectivos donos, descobriram que os animais compreendem de 15 a 215 palavras e frases. Em média, conta o zap.aeiou.pt, os animais de estimação podiam entender 89 palavras, o mesmo número de um bebé de 18 meses.

As investigadoras Catherine Reeve e Sophie Jacques, do departamento de Psicologia e Neurociência da Universidade Dalhousie, associaram a capacidade de aprendizagem dos animais ao relacionamento próximo com os humanos.

Segundo as autoras do estudo devido à sua evolução na história e proximidade com os humanos, os cães domésticos aprenderam a responder aos estímulos verbais e não-verbais dos humanos a um nível incomparável com outras espécies.

O estudo, publicado em Novembro passado na Applied Animal Behaviour Science, concluiu que os cães são particularmente fortes a responder a ordens, ao contrário de palavras que remetem a objectos. Quase todos os cães respondiam ao seu próprio nome e ordens básicas como: “anda, desce, fica, espera, não, ok, deixa”.

Segundo a Sky, a maioria dos cães abanava a cauda ao ouvir frases de elogio como “linda menina” ou “lindo menino”, enquanto apenas uma pequena parte dos caninos estudados reagiu a ordens menos comuns como “sussurra”, ou “alto”.

Segundo a BBC, o estudo também permitiu concluir que a reacção dos cães aos estímulos dos donos varia com a raça. Os pastores alemães ou australianos e os collies, por exemplo, parecem compreender mais palavras que outras raças.

Também cães de companhia como os chihuahuas, spaniels ou caniches estão no topo da lista dos que melhor compreendem os seus donos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1046 de 15 de Dezembro de 2021.