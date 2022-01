Um vírus comum que contraímos na infância pode ser uma das causas da esclerose múltipla

A mononucleose infeciosa tem uma grande correlação com o desenvolvimento da esclerose múltipla e um novo estudo concluiu que o risco da doença neurológica aumenta 32 vezes em quem já contraiu o vírus.

Um vírus comum que por vezes causa mononucleose infecciosa em adolescentes pode ser uma das causas da esclerose múltipla, uma doença neurológica rara que faz com que o nosso sistema imunitário ataque o cérebro e a medula espinhal, revela o ARS Technica.

Ainda não se sabe como o vírus Epstein-Barr (EBV) pode causar a doença, conta o site zap.aeiou.pt, já que cerca de 95% dos adultos já estiveram infectados com ele, principalmente na infância, mas apenas uma pequena fracção de pessoas desenvolve esclerose múltipla e grande maioria dos casos desta doença neurológica surge já na idade adulta.

Um novo estudo publicado na Science concluiu que esta ligação entre o vírus e a esclerose múltipla é ainda mais forte do que se pensava, sendo até uma causa essencial para a doença. As pessoas que contraem mononucleose infecciosa no início da idade adulta têm um risco 32 vezes maior de desenvolverem esclerose múltipla.

“Apesar de não entendermos biologicamente como o EBV causa a esclerose múltipla e temos teorias sobre isso, já temos as peças do puzzle no lugar. É outra peça de provas que solidificam esta teoria”, revela Ruth Dobson, professora de neurologia preventiva e especialista na doença, citada pela mesma fonte.

O estudo baseou-se em amostras de sangue de mais de 10 milhões de membros do exército norte-americano activos entre 1993 e 2013 e que eram saudáveis e estavam em forma. 801 membros desenvolveram esclerose múltipla e já tinham dado amostras de sangue antes do diagnóstico, o que permitiu aos investigadores examiná-las e compará-las com os outros que não desenvolveram a doença. Destes 801, apenas um não tinha anticorpos que indicavam uma infecção anterior pelo EVB.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1051 de 19 de Janeiro de 2022.