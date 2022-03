Formigas conseguem farejar cancro em humanos (ainda melhor do que os cães)

Um novo estudo descobriu que as formigas Formica fusca têm a capacidade de farejar células cancerígenas em humanos.

As formigas Formica fusca foram capazes de diferenciar células cancerígenas de células saudáveis em humanos, graças ao seu poderoso olfato. Segundo o Daily Mail, que noticia o feito, serão necessários mais testes clínicos antes de estes animais poderem ser utilizados em hospitais ou clínicas.

A equipa, que juntou cientistas de vários centros de investigação franceses, conseguiu treinar as formigas para detectar a doença. Até agora, esta tarefa era mais comum noutros animais, como os cães, mas sempre com uma desvantagem associada: o facto de demorar muito tempo a treinar um único cão.

Com as formigas, este problema é eliminado, dado que aprendem muito mais rapidamente.

Além de terem detectado o cancro, os autores deste estudo, que acaba de ser publicado na iScience, também conseguiram distinguir entre dois tipos diferentes de tumor mamário. Este é o reflexo de um grande avanço na Ciência, que permitirá um diagnóstico rápido, eficaz e minimamente invasivo para os pacientes.

Diagnóstico em alguns minutos

Para este estudo, foram utilizadas formigas da espécie Formica fusca, que são animais bastante fáceis de encontrar. Em laboratório, os cientistas colocaram duas culturas de células numa placa de Petri: uma com células saudáveis e outra com células cancerígenas, acompanhadas de uma recompensa açucarada.

Como os insectos foram expostos às duas opções, encontraram a recompensa cada vez mais rapidamente. A dada altura, deixou até de ser necessária.

As formigas dirigiam-se diretamente para as células tumorais porque tinham aprendido a reconhecê-las através do cheiro dos compostos orgânicos voláteis.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1060 de 23 de Março de 2022.