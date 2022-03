Samsung pode lançar primeiro smartphone com ecrã enrolável ainda este ano

A Samsung pode lançar este ano o seu primeiro smartphone de ecrã enrolável, um conceito que a fabricante já mostrou, para dar nota de uma nova tecnologia em que está a trabalhar e que tem vindo a dar também o mote para algumas patentes registadas.

Uma informação ainda sem confirmação oficial avança que um modelo com esta característica pode ser lançado mais para o final do ano, juntamente com as atualizações do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3.

A informação foi avançada pelo leaker UniverseIce, relata a MacRumors, garantindo que a empresa está a trabalhar em modelos com o nome de código interno B4, Q4 e N4. B4 e Q4 serão referências para Z Flip 4 e Z Fold 4, já a sigla N4 designará um modelo completamente novo, provavelmente de ecrã enrolável, que chegará ao mercado com a designação Diamond e que será lançado na segunda metade do ano.

A informação para já é só um rumor, que já foi comentado pelo analista Ross Young. Segundo este, o modelo está a ser trabalhado mas a produção não começa este ano.

Os ecrãs enroláveis prometem ser a próxima grande inovação no mercado de smartphones. Há diferentes conceitos já mostrados. A Samsung mostrou em setembro do ano passado um novo tipo de ecrã OLED que pode fazer a diferença neste tipo de dispositivos, com propriedades elásticas que o fazem esticar e encolher como borracha, voltando à forma inicial.

A empresa também tem submetido algumas patentes nesta área. Em agosto foi divulgada informação de um pedido de patente para o design de dois modelos com ecrãs enroláveis e dobráveis. Para além disso, este é um campeonato onde a Samsung não está sozinha. A TLC também já detalhou a sua visão para este conceito e na última edição do Mobile World Congress mostrou ao vivo aquilo em que está a trabalhar. A Oppo também já mostrou o que está a fazer nesta área, com o Oppo X 2021, que se acredita possa ser lançado ainda este ano.

No universo dos rumores, também a Apple é apontada como uma das fabricantes interessadas em integrar ecrãs enroláveis nas próximas gerações dos seus smartphones. Uma patente registada pela empresa no final do ano passado, com a descrição de um modelo com essas características, aumentou o burburinho.