Samsung vai permitir aos utilizadores reparar os seus smartphones e tablets

A Samsung acaba de anunciar um programa que permite aos seus utilizadores fazerem reparações dos equipamentos. É a resposta da fabricante às urgências ambientais, na promoção da economia circular e a diminuição do lixo eletrónico. O programa foi revelado pela divisão americana da fabricante e para já destinado ao mercado dos Estados Unidos, a começar no verão, mas espera-se que seja expandido mais tarde ao resto do mundo.

Para já, os equipamentos que vão receber o apoio da Samsung para reparações “domésticas” pertencem à família de smartphones S20 e S21, assim como a gama de tablets Galaxy Tab S7+. A fabricante fez uma parceria com a popular especialista em reparações iFixit, garantindo aos consumidores o acesso a peças de substituição genuínas, as respetivas ferramentas e claro, os manuais com os passos a executar de forma intuitiva e suportada com elementos visuais. Na sua fase inicial, os utilizadores dos equipamentos vão poder substituir o ecrã, a tampa traseira em vidro e as portas de carregamento. Os componentes danificados devem ser devolvidos à Samsung para que recicle os mesmos. A empresa diz que mais tarde vai expandir a reparação a outros componentes e a mais equipamentos. A Samsung diz que está a criar mais formas para os consumidores aumentarem o ciclo de vida dos seus produtos através deste programa premium de reparações, assim como novas soluções sustentáveis. “sempre que reparam um equipamento, estão a ajudar o planeta”, disse Kyle Wiens, CEO da iFixit. Nos Estados Unidos, a Samsung diz ter uma cobertura de 80% da população para serviços imediatos no mesmo dia, através de 2.000 locais de apoio aos produtos mobile. Tem ainda 550 carrinhas que se deslocam aos clientes a uma distância de 30-60 minutos, prometendo reparações até duas horas. Assim como um sistema de envio de caixas para os clientes acondicionarem os seus equipamentos que necessitam ser enviados para reparação. A gigante tecnológica junta-se assim à Apple na possibilidade de os utilizadores poderem reparar os smartphones iPhone 12 e iPhone 13 através de peças oficiais fornecidas, assim como manuais e ferramentas. A Microsoft também já abriu o seu programa de reparações para o Surface, também suportada por uma parceria com a iFixit. A introdução de programas de reparação das principais fabricantes parece alinhado com a nova lei das garantias que entrou em vigor em janeiro deste ano na União Europeia. Os equipamentos vendidos em segunda-mão e reparados passam a ter uma maior abrangência de garantia, promovendo a economia circular e diminuindo o lixo eletrónico no meio-ambiente. Os especialistas na venda de equipamentos recondicionados afirmam que a lei das garantias vem credibilizar o negócio.

