Morcegos-vampiros conseguem sobreviver só à base de sangue

Há 13 genes presentes nos morcegos comuns que os morcegos-vampiros não têm, segundo um novo estudo, e estas perdas ajudaram os animais a sobreviver com uma dieta apenas sustentada no sangue.

Ambos gostam da escuridão e têm uma mitologia muito próxima, mas a verdade é que os vampiros e os morcegos não têm muito em comum para além disto. Apenas três espécies de morcegos baseiam a sua alimentação no sangue, com a maioria das restantes a preferir comer fruta ou insectos.

O caso dos morcegos-vampiros é especial porque há vários genes que estes não têm que estão presentes na generalidade dos outros morcegos, o que pode explicar esta diferença na dieta, já que os morcegos-vampiros são os únicos mamíferos que se alimentam exclusivamente de sangue.

Vários estudos anteriores já se debruçaram sobre esta questão, até porque a sobrevivência só à base de sangue é muito desafiante, dado que este tem pouco conteúdo calórico e é maioritariamente composto por água.

Os animais também se foram adaptando a estes obstáculos, com os sensores de calor no focinho que lhes permitem detectar os vasos sanguíneos das presas, os dentes afiados e os anticoagulantes presentes na sua saliva.

Dado que o sangue é um alimento baixo em calorias e que por isso exige o consumo constante, os animais podem ajudar-se uns aos outros ao regurgitarem as suas refeições para as partilharem com outros morcegos-vampiros.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1061 de 30 de Março de 2022.