Na próxima semana vai poder ver o de quatro planetas

A partir de 17 de Abril olhe para o céu.

O próximo domingo será um dia especial para os amantes da astronomia com o alinhamento de Saturno, Marte, Vénus e Júpiter visível em todo o hemisfério norte.

O alinhamento começa no dia 17 mas as condições de observação serão as melhores na manhã do dia 20 de abril. Este alinhamento será ainda mais especial no dia 23, altura em que a Lua ajudará a iluminar melhor o fenómeno.

Os planetas poderão ser encontrados na direção sudeste e situar-se-ão entre as constelações de Capricórnio e de Aquário. Notar que ainda terá de contar com condições meteorológicas favoráveis para observar o fenómeno, pelo que será uma questão de se manter atento.