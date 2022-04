Cientistas identificam nova espécie de água-viva com 39 tentáculos

Os Pesquisadores do Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), nos EUA, identificaram uma nova espécie de água-viva, com 39 tentáculos, nos mares californianos. Animal foi baptizado com o nome de Atolla reynoldsi, uma homenagem ao primeiro voluntário do instituto de pesquisa, Jeff Reynolds.

A nova espécie, que foi descrita na revista Animals, tem cerca de 13 centímetros de diâmetro e tem entre 26 e 39 tentáculos. Apesar do tamanho consideravelmente pequeno, a espécie é a maior já encontrada até agora para o género Atolla. Não são apenas as proporções que tornam a água-viva Atolla reynoldsi única. Medusas Atolla contam com um tentáculo alongado, que serve para capturar presas no oceano profundo. Estes animais habitam a chamada zona abissal, entre mil e quatro mil metros abaixo do nível do mar. Mas a nova espécie não tinha esse detalhe extra. Além disso, seus tentáculos são enrolados como molas, diferente do que já foi visto para os outros dez espécimes de Atolla conhecidos. O avistamento da Atolla reynoldsi não é recente. Na verdade, os pesquisadores notaram sua existência por volta de 2014, enquanto assistiam a vídeos obtidos por veículos submarinos operados remotamente (ROVs). Na mesma época, foram identificados ainda outros dois espécimes diferentes de Atolla, mas faltam registos para confirmá-los como espécies inéditas.

