Cientistas encontram novo candidato a antibiótico

Cientistas da Universidade de Washington e da Universidade do Havai descobriram um potencial candidato a antibiótico a partir de micróbios que são uma das fontes terapêuticas de maior sucesso: os actinomicetos.

Os actinomicetos produzem compostos bioativos que formam a base de muitos medicamentos, mas alguns – conhecidos como actinomicetos raros, por serem difíceis de encontrar – nunca foram devidamente analisados.

Lentzea flaviverrucosa é um dos mais notáveis. Segundo o investigador Joshua Blodgett, citado pelo zap.aeiou.pt, “tem uma biologia invulgar, que codifica para uma enzimologia incomum, que impulsiona a produção de uma química inesperada, todas alojadas num grupo de bactérias ignorado”.

Segundo o EurekAlert, a equipa responsável por esta investigação descobriu que este actinomiceto raro produz moléculas activas contra certos tipos de cancro dos ovários humanos, fibrossarcoma, cancro da próstata e linhas celulares de leucemia.

Usando uma combinação de metabolómica moderna com técnicas de biologia química e estrutural, Blodgett e a sua equipa conseguiram mostrar que este actinomiceto raro produz efectivamente duas moléculas bioativas diferentes a partir de um único conjunto de genes chamado supercluster.

Os superclusters são raros em biologia e este tipo particular codifica para duas moléculas diferentes que são depois “soldadas” numa reacção química atípica.

“A natureza está a soldar duas coisas diferentes em conjunto. E, ao que parece, contra várias linhas diferentes de células cancerígenas, quando se cola A e B, torna-se algo mais potente”, rematou o investigador.

A procura por novos tipos de antibióticos está a aumentar e a tornar-se cada vez mais emergente, numa altura em que as infecções resistentes aos medicamentos são uma ameaça de saúde cada vez mais grave.

O artigo científico foi recentemente publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1065 de 27 de Abril de 2022.