Microsoft lança primeira "Maratona Mulheres na Inovação" com 5 mil vagas gratuitas

A partir desta quinta-feira (12) até o dia 14 de Maio, a Microsoft realizará a primeira edicção da "Maratona Mulheres na Inovação" uma iniciativa fruto de uma parceria da big tech com a ONG de capacitação em tecnologia WoMakersCode.

O evento, que contará com palestras, painéis, actividades colaborativas e mentorias individuais, visa inspirar mulheres cis e trans que desejam ingressar ou se especializar em carreiras no mercado de tecnologia.

Ao todo, serão 5 mil vagas gratuitas abertas para mulheres. As participantes também terão acesso a uma trilha sobre empregabilidade na tecnologia, com workshops sobre plano de carreira, como criar um currículo, dicas para se destacar no LinkedIn e técnicas de entrevistas.

Especialistas da Microsoft também vão abordar temas como: programação, ciência de dados, inteligência artificial, gestão de pessoas, análise e definição de métricas de produtos digitais e gestão de projectos.

Todas as trilhas serão online, com tradução em libras, e estarão disponíveis por meio da plataforma MaisMulheres.Tech .

O programa oferece 6 trilhas de capacitação gratuitas nas seguintes áreas: Computação em Nuvem, Infraestrutura, Segurança da Informação, DevOps, Desenvolvimento e Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Além da capacitação, todas as participantes terão acesso ao Conecta+, um programa de qualificação profissional e conexão com oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa oferece três trilhas de capacitação gratuitas com mais de 20 cursos com certificação em tecnologia.

Por fim, participantes do Conecta+ com mais de 16 anos poderão se cadastrar no Modern Talent Hub, um portal onde as pessoas em busca de emprego ficam visíveis para as empresas que fazem parte do ecossistema da Microsoft.