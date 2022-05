Telescópio sul-africano detecta laser de ondas de rádio, chamado megamaser

Os astrónomos detectaram no espaço um poderoso laser de ondas de rádio, conhecido como megamaser, na primeira noite de uma pesquisa que durou mais de três mil horas de observação usando o MeerKAT.

Megamasers são criados quando duas galáxias colidem uma com a outra.

Este megamaser recordista é o mais distante já observado a 5 bilhões de anos-luz de distância da Terra.

A luz deste laser espacial viajou 58 bilhões de bilhões quilómetros para chegar ao nosso planeta.

Uma equipe internacional de astrónomos, liderada por Marcin Glowacki, observou essa luz, usando o telescópio MeerKAT do Observatório de Radioastronomia da África do Sul. (MeerKAT é uma abreviação de Karoo Array Telescope, precedido pela palavra africâner para “mais”.)

Glowacki é pesquisador associado do nó da Universidade de Curtin do Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia na Austrália.

É o primeiro megamaser de hidroxila que o MeerKAT observou, disse Glowacki.

Hidroxila, um grupo químico que consiste em um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, pode ser encontrado dentro de fusões de galáxias.

“Quando as galáxias colidem, o gás que elas contêm torna-se extremamente denso e pode disparar feixes de luz concentrados”, disse Glowacki em comunicado.

A equipe de pesquisa nomeou o laser Nkalakatha, que significa “grande chefe” em isiZulu, a língua bantas dos zulus na África do Sul.

“É impressionante que, com apenas uma única noite de observações, já tenhamos encontrado um megamaser recorde”, disse Glowacki. “Isso mostra o quão bom é o telescópio”

A equipe de pesquisa continua a usar o MeerKAT para observar de perto áreas estreitas no céu e procurar os mesmos elementos observados no megamaser. Isso poderia fornecer mais informações sobre como o universo evoluiu.

“Temos observações de acompanhamento do megamaser planejadas e esperamos fazer muitas outras descobertas”, disse Glowacki.

O telescópio MeerKAT, localizado na região de Karoo, na África do Sul, inclui um conjunto de 64 antenas de rádio e está em operação desde julho de 2018. O poderoso telescópio é sensível à fraca luz de rádio.

O MeerKAT é um precursor do transcontinental Square Kilometer Array, ou SKA, um telescópio em construção na África do Sul e na Austrália.

A matriz incluirá milhares de antenas parabólicas e até um milhão de antenas de baixa frequência em um esforço para construir o maior radiotelescópio do mundo.

Apesar do fato de que esses pratos e antenas estarão em diferentes partes do mundo, juntos eles criarão um telescópio com mais de um quilómetro quadrado de área de colecta. Como resultado, os astrónomos podem pesquisar todo o céu muito mais rapidamente do que com outros telescópios.