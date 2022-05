Os carros com pernas da Hyundai vão mesmo tornar-se realidade

A empresa sul-coreana do sector automóvel quer tornar realidade o “carro andante”, e vai criar novas instalações no Montana, Estados Unidos, para desenvolvimento e testes.

A Hyundai planeia investir 20 milhões de dólares, nos próximos cinco anos no seu novo New Horizons Studio – que irá empregar 50 pessoas.

As novas instalações da empresa serão localizadas no Campus de Inovação da Universidade Estadual do Montana, em Bozeman, nos Estados Unidos.

Esta será “uma unidade centrada no desenvolvimento de Ultimate Mobility Vehicles (UMV)”, disse a Hyundai num comunicado de imprensa, citado pelo zap.aeiou.pt.

De acordo com a Interesting Engineering, a empresa vai começar por construir nestas instalações, com cerca de 1393 m2, o seu veículo autónomo TIGER e o muito falado UMV “andante” Elevate.

A Hyundai revelou o conceito Elevate pela primeira vez em 2019, apresentaram um veículo todo-o-terreno que seria praticamente imparável devido ao facto de poder conduzir sobre as suas rodas e facilitar a mobilidade em terrenos difíceis.

O veículo conceptual tem quatro rodas movidas electricamente, cada uma delas montada numa perna robótica com várias articulações, que se dobram e rodam em diferentes pontos. O desenho do veículo permite que o mesmo se levante sobre obstáculos e desça de pontos altos.

O conceito TIGER, revelado no ano passado, é um carro pedestre autónomo de quatro pernas, mais pequeno, concebido para operação remota com aplicações potenciais na exploração espacial, mineração, logística e construção. A Hyundai trabalhará primeiro em tornar o conceito TIGER uma realidade antes de passa para o Elevate de dois lugares com espaço para passageiros.

Segundo a empresa, o Elevate será construído para lidar com situações de condução desafiantes e poderia salvar vidas, como intervir em caso de desastres naturais.

Se tudo correr como planeado, a primeira apresentação do Elevate poderá ser o lançamento de veículo mais viral desde que Elon Musk anunciou a pickup Cybertruck da Tesla.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1069 de 25 de Maio de 2022.