Porque é que temos vontade de chorar quando estamos cansados ou doentes?

O choro não acontece só quando estamos tristes – por vezes o nosso cérebro fica sobrecarregado com o stress ou com o combate a doenças e faz-nos largar algumas lágrimas.

As lágrimas têm múltiplas funções psicológicas. As lágrimas agem como um indicador físico do nosso estado emocional e acontecem quando sentimos tristeza ou felicidade intensas.

Dentro dos nossos cérebros, escreve o site zap.aeiou.pt, as emoções fortes activam a rede central autónoma. Esta rede divide-se em duas partes: o sistema simpático (que activa a nossa resposta para lutar ou fugir quando nos apercebemos de perigo) e o sistema nervoso parassimpático, que restaura a calma no corpo.

As emoções fortes ativam o sistema simpático, mas quando choramos, o sistema parassimpático é activado, o que nos faz sentir melhor.

O que acontece quando estamos stressados ou cansados?

Somos treinados desde tenra idade para controlarmos as nossas emoções. Por exemplo, chorar durante um filme triste não faz mal, mas chorar no trabalho é visto como menos aceitável.

Regular a resposta emocional

O córtex pré-frontal, ou a parte racional do nosso cérebro, responde aos sinais emocionais libertados pela rede central autónoma, ajudando-nos a regular a resposta emocional para lidarmos com as nossas emoções de forma controlada. O córtex pré-frontal é como o principal processador de um computador.

Infelizmente, quanto mais stressados ou cansados estivermos, ou se passarmos por períodos prolongados de dor física ou emocional, o sistema simpático mantém-se activado. O córtex pré-frontal fica sobrecarregado, como um computador que tem demasiados programas abertos ao mesmo tempo.

O cérebro torna-se menos capaz de regular as nossas emoções, o que causa respostas emocionais mais extremas, como o choro ou explosões de raiva. Podemos nem sequer perceber quão sobrecarregados estamos até começarmos a chorar por causa de um pequeno incidente.

Algumas pessoas choram mais que outras. As mulheres tendem a chorar mais do que os homens, apesar de não se saber até que ponto isto acontece por razões biológicas ou por causa das expectativas sociais.

As pessoas que têm avaliações mais altas nos traços de personalidade de empatia ou neuroticismo costumam chorar mais. Chorar em excesso também pode ser um sinal físico da depressão, porque o cérebro está sobrecarregado com dor emocional.

Pedido de ajuda

Qual é o objetivo das lágrimas? Para além das razões psicológicas, as lágrimas também têm vários papéis sociais. Apesar da nossa sociedade poder desaprovar a expressão de emoções fortes, as lágrimas ajudam-nos a criar e suster laços sociais.

As lágrimas podem agir como um pedido de ajuda, mostrando visivelmente aos outros que não estamos bem e que precisamos de apoio. As lágrimas geralmente criam sentimentos de empatia nos outros, ajudando-nos a ligar-mo-nos. As lágrimas podem ocorrer quando sentimos uma empatia profunda por outra pessoa, chorando com ela.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1069 de 25 de Maio de 2022.