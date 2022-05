TikTok está a lançar um serviço de streaming pago

O TikTok está a entrar num campo com cada vez mais oferta, o streaming. Ainda que tenha sucesso pela partilha de vídeos curtos e pelo feed cuidadosamente criado para que se passem horas a fio a fazer scroll, está agora a adoptar mais uma funcionalidade que poderá prender ainda mais os utilizadores.

Assim como acontece na Twitch, o TikTok permitirá que os utilizadores apoiem os criadores de conteúdo preferidos, subscrevendo e pagando para isso. Mais do que isso, e seguindo os passos da gigantes das streams, a rede social vai dar acesso a um chat exclusivo e emblemas distintivos.

A nova funcionalidade está a ser lançada apenas para alguns criadores de conteúdo, mas tornar-se-á disponível ao longo dos próximos meses para os restantes.

De acordo com a Bloomberg, o TikTok tem vindo a recrutar funcionários da Twitch para trabalharem no novo serviço da rede social. Aliás, além deles, e se a aposta do TikTok correr bem, também os utilizadores serão cativados.

Segundo a mesma fonte, o TikTok revelou que irá dividir as receitas, de forma uniforme, com os criadores de conteúdo. No caso da Twitch, actualmente, os criadores recebem 70% das receitas, sendo que a empresa sugeriu que essa percentagem fosse reduzida para 50%.

A novidade surge na sequência de relatos da Reuters baseados em fontes anónimas. Estes dizem que o TikTok tem estado a testar a sua entrada no mundo dos jogos.