Cientistas conseguem cultivar plantas em solo lunar pela primeira vez

Pesquisadores da Universidade da Flórida conseguiram realizar pela primeira vez a germinação e cultivo da Arabidopsis Thaliana, planta da família da mostarda, com materiais colectados em três diferentes missões à Lua.

Recentemente, a NASA anunciou que cientistas conseguiram plantar e cultivar sementes em material colectado em solo lunar conhecido como Regolito.

Apesar da incrível realização, os solos lunares são conhecidos por sua pobreza em nutrientes e isso causou estresse no crescimento das plantas. Elas cresceram com algumas raízes e folhas atrofiadas, além de manchas vermelhas — mesmo assim, as plantas conseguiram continuar em crescimento.

“Esta pesquisa é fundamental para os objectivos de exploração humana de longo prazo da NASA, pois precisaremos usar recursos encontrados na Lua e em Marte para desenvolver fontes de alimentos para futuros astronautas que vivem e operam no espaço profundo”, comentou o administrador da NASA, Bill Nelson.

De acordo com Robert Ferl, um dos autores do estudo, o cultivo de plantas na Lua é muito importante para ajudar nos planos de estabelecer uma base no satélite natural. "Mostrar que as plantas vão crescer no solo lunar é, na verdade, um grande passo nessa direcção", disse Ferl, que também é professor de ciências hortícolas na Universidade da Flórida.

O objectivo do estudo é analisar os dados obtidos para entender como os cientistas podem melhorar as condições de estresse das plantas e, assim, criar um ambiente propício para cultivar e colher alimentos saudáveis na Lua.

Para o estudo, publicado no periódico “Communications Biology”, foram utilizadas apenas 12 gramas de solo lunar colectado pela NASA durante as missões Apollo 11, 12 e 17. Para os cientistas Rob Ferl e Anna-Lisa Paul, isso foi uma primeira conquista para traçar um plano detalhado e aproveitar ao máximo as pequenas amostras lunares, sem desperdiça-las.