Comprimido experimental tem resultados promissores na reversão da alopecia

Mais de um quarto dos participantes que tomaram dois comprimidos por dia durante seis meses notaram um novo crescimento de 80% do cabelo que tinham perdido. Espera-se que o comprimido seja aprovado para a venda sujeita a receita médica no próximo ano.

Há um novo medicamento que pode ser a descoberta mais promissora na reversão da perda de cabelo até agora, de acordo com os resultados provisórios dos testes clínicos. O comprimido foi eficaz no recrescimento total do cabelo em entre 30% e 40% dos pacientes com a condição de alopecia areata.

O estudo incluiu 700 voluntários, sendo que todos tinham perdido pelo menos metade do seu cabelo e alguns eram completamente carecas. Os participantes tomaram dois comprimidos por dia durante seis meses e mais de um quarto notou um crescimento de 80% do cabelo que tinha perdido.

O medicamento perdia eficácia quando tomado em doses menores, tendo apenas 30% dos pacientes que tomaram uma dose mais pequena notado uma reversão da perda de cabelo.

“Isto é super entusiasmante. Não acho que 40% seja o número completo. Algumas pessoas demoram mais tempo a responder ao medicamento”, revela Lynne J. Goldberg, director da clínica capital do Boston Medical Center, ao The Boston Globe, citado pelo zap.aeiou.pt.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1071 de 8 de Junho de 2022.