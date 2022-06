Os míticos balões dirigíveis Zeppelin estão de volta (e são amigos do ambiente)

Companhia espanhola Air Nostrum encomendou recentemente dez zepelins, o que está a ser visto como um relançamento do meio de transporte.

Símbolos do final dos anos 90, no que ao mercado publicitário diz respeito, os balões dirigíveis, ou Zeppelins, podem estar prestes a fazer um regresso.

Agora, a companhia aérea espanhola Air Nostrum encomendou dez aeronaves híbridas Airlander a uma empresa que constrói Zeppelins amigos do ambiente. Segundo a CNN, as entregas previstas para 2026.

A britânica Hybrid Air Vehicles (HAV) desenvolveu a Airlander para reduzir drasticamente as emissões da aviação, afirmando que as suas aeronaves reduzem as emissões em 90%. De acordo com o Interesting Engineering, os balões dirigíveis para 100 passageiros poderiam reduzir drasticamente as emissões de carbono.

Os balões dirigíveis de 100 passageiros voarão utilizando gás hélio e propulsão elétrica, permitindo um alcance de 300-400 quilómetros, de acordo com o HAV. Vale ainda a pena notar que as velocidades máximas estão muito abaixo da média de um avião de linha aérea tradicional. Já em termos de velocidade, a Airlander viajará a 129 km/h, enquanto as companhias aéreas o fazem a uma média de 804 km/h.

A HAV anunciou, escreve o zap.aeiou.pt, que o acordo acontece seis meses depois de “estudos rigorosos e modelagem” de rotas internas em Espanha. A companhia também disse que a Airlander poderá ser utilizada para outras rotas de pequeno curso, incluindo entre Liverpool e Belfast, Seattle e Vancouver ou entre Oslo para Estocolmo.

O balão dirigível, que já foi submetido a vários testes de voo, voará a uma altitude máxima de 20.000 pés.

