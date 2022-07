República Centro-Africana lança primeira criptomoeda do país

A República Centro-Africana lançou no domingo a primeira criptomoeda do país, depois de se tornar, em Abril, na segunda nação do mundo e primeira africana a adoptar a 'bitcoin' como moeda oficial, ao lado do franco CFA.

"É um momento histórico, o sonho de um Presidente para a reconstrução da República Centro-Africana. A criptomoeda é revolucionária. Democratizará a democracia", disse no dia do lançamento o Presidente do país, Faustin Archange Touadéra, numa apresentação virtual. Touadéra quer que a nova moeda digital, batizada de 'sango', valorize os recursos naturais nacionais, escreveu a agência de notícias Efe. A 07 de Setembro de 2021, El Salvador tornou-se no primeiro país do mundo a adotar a 'bitcoin' como moeda oficial, juntamente com o dólar norte-americano. O Fundo Monetário Internacional (FMI) instou o país da América Central, liderado pelo Presidente, Nayib Bukele, a "eliminar a qualidade do curso legal" da 'bitcoin', manifestando, mais tarde, preocupação também com a decisão tomada pelo executivo da República Centro-Africana. O país africano, com uma economia fortemente dependente da mineração, tem sido palco de forte violência desde finais de 2012, quando uma coligação de grupos rebeldes de maioria muçulmana - Séléka - tomou a capital Bangui e derrubou o Presidente, François Bozizé, após dez anos no poder (2003-2013), desencadeando uma guerra civil. Como resistência contra os ataques da Séléka formaram-se milícias cristãs anti-Balaka, que, tal como o primeiro grupo, acabaram por se dividir em várias facções armadas. Pouco antes das eleições presidenciais de 27 de Dezembro de 2020 - que a oposição pediu que fosse anuladas após mais de 40% das mesas de voto não estarem disponíveis devido à insegurança - vários grupos armados uniram-se para formar a coligação dos patriotas para a mudança (CPC), que tentou tomar a capital, em Janeiro de 2021. Em Outubro do mesmo ano, Touadéra declarou um cessar-fogo unilateral com o objetivo de facilitar o diálogo nacional. Apesar deste progresso, dois terços do país, rico em diamantes, urânio e ouro, encontra-se ainda controlado por milícias e, segundo a ONU, cerca de 692 mil pessoas estão deslocadas internamente.

