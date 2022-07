FIFA 23 terá uma mulher na capa da Ultimate Edition

A EA Sports começou a revelar as primeiras informações sobre FIFA 23, o seu próximo jogo de futebol e o último a chegar às lojas com este nome, após o divórcio com a FIFA o nome mudará para EA Sports FC.

Segundo o portal eurogamer, entre as primeiras novidades está a revelação da capa da Ultimate Edition, que contará com Kylian Mbappé tal como no ano passado.

Mas, agora o atleta francês terá uma companhia muito especial. Sam Kerr, futebolista australiana, é a primeira mulher a surgir na capa de um jogo da série de futebol da EA Sports e surgirá ao lado de Mbappé.

Sam Kerr, do Chelsea, partilha a capa com Mbappé e é vista como uma escolha consensual dado que figurou entre as nomeadas para o Ballon D’Or de futebol femino todos os anos desde a criação do prémio.

Os interessados em saber mais sobre ‘FIFA 23’ vão ficar satisfeitos por saberem que o primeiro trailer do jogo será desvendado esta quarta-feira, dia 19, às 15h00 (hora de Cabo Verde).