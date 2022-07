Astrónomos observam novo tipo de explosão estelar a que chamam micronova

Astrónomos observaram um novo tipo de explosão estelar, a que chamaram micronova, e que se traduz num clarão de luz pequeno e rápido produzido a partir de uma anã branca, uma estrela moribunda e densa.

Uma equipa de astrónomos observou três micronovas com o telescópio espacial TESS e o telescópio VLT, no Chile, e os resultados da descoberta são descritos na revista científica Nature.

Segundo a equipa, estes fenómenos podem ser bastante comuns no Universo, mas são difíceis de detectar por serem extremamente rápidos.

As micronovas, ao contrário das novas, são explosões estelares mais pequenas e rápidas, que duram apenas algumas horas, e menos energéticas.

Ambos os tipos de explosões ocorrem em anãs brancas, estrelas com uma massa comparável à do Sol, mas pequenas como a Terra, refere em comunicado o Observatório Europeu do Sul, que opera o telescópio VLT.

Enquanto as novas sucedem em toda a superfície da anã branca, fazendo com que queime gás e brilhe intensamente durante várias semanas, as micronovas podem ocorrer nos polos magnéticos da estrela.