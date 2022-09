Cientistas da NASA partilham lançamento de balão para pesquisas espaciais com alunos do liceu da ilha do Sal

Um grupo de cientistas da NASA encontra-se na ilha do Sal para desenvolver um trabalho a nível do clima e ambiente, tendo ontem partilhado o lançamento de um balão para pesquisas espaciais com alunos do ensino secundário.

Os cientistas Will McCarty, do Program Scientist na sede da NASA, John Zawislak, da Universidade de Miami, Cientista Investigador, e Ed Nowottnick, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, Cientista Investigador encontram-se no Sal desde finais de Agosto passado.

Ao longo do mês de Setembro estes cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA, a sigla em inglês), dos Estados Unidos da América têm estado a bordo do laboratório de ciências aerotransportadas DC-8 da NASA para estudar as interacções entre a poeira do Saara e as nuvens tropicais.

Segundo a Inforpress, a missão denominada Convective Processes Experiment – Cabo Verde (CPEX-CV) é um projecto conjunto entre a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA), cujos voos são realizados a partir da ilha do Sal.

“As perturbações tropicais que se desenvolvem no Atlântico Oriental são frequentemente ciclones tropicais na sua forma mais jovem”, refere o mesmo documento, explicando que ao estudar estas perturbações, os cientistas podem compreender melhor como funcionam e porque podem ou não transformar-se em tempestades mais fortes.

Hoje de manhã o grupo de cientistas esteve rodeado de alunos do ensino secundário do Liceu Olavo Moniz e da Escola da Murdeira, para fazer o lançamento do balão com radiossonda, na praia de Santa Maria, respondendo algumas perguntas, embora a comunicação tenha sido toda ela em inglês e a maioria dos alunos não dominarem o idioma.

Os balões são considerados ferramentas de “grande importância” para pesquisas espaciais.

Depois do lançamento, os cerca de 30 estudantes foram conduzidos à sala de conferência de um dos hotéis da cidade turística para presenciarem a leitura dos dados registados após o lançamento do balão.

À tarde o programa foi reservado a uma visita guiada à aeronave da NASA, a partir do terminal da Safeport CV, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral.

O momento foi também testemunhado pelo presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, o vereador do Ambiente e Saneamento, Francisco Correia, os alunos e a comunicação social local, onde foram passadas algumas informações sobre o trabalho e o processamento de dados dentro da aeronave.

No fim da actividade, o cientista investigador, Jon Zawislak da Universidade de Miami, disse em declarações à imprensa que todos os dados vão ser, com certeza, partilhados com os serviços da Meteorologia e Geofísica, no Sal.

A NASA é uma agência do Governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. A sua missão oficial é “fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial”.