Erupção vulcânica submarina origina nova ilha no Oceano Pacífico

Uma nova ilha surgiu no Sudoeste do Oceano Pacífico após a erupção de um vulcão submerso, a 10 de Setembro.

Apenas onze horas após o vulcão entrar em erupção, uma nova ilha surgiu acima da superfície da água, informou a NASA, que capturou imagens através de satélites.

A ilha recém-nascida cresceu rapidamente, de acordo com a agência espacial norte-americana. Em 14 de Setembro, pesquisadores dos Serviços Geológicos de Tonga estimaram que esta tinha 4.000 metros quadrados. Em 20 de Setembro, já contava com 24.000 metros quadrados.

A nova ilha fica no monte submarino Home Reef nas Ilhas Centrais de Tonga, a Sudoeste da Ilha Late.

O vulcão Home Reef ainda estava em erupção na sexta-feira, 23, de acordo com uma publicação dos Serviços Geológicos de Tonga. Mas, de acordo com o site zap.aeiou.pt, a sua actividade “representa um baixo risco para a Comunidade de Aviação e para os moradores de Vava’u e Ha’apai”, dois grupos de ilhas no centro de Tonga, declarou a NASA.