​NASA procura novos foguetes para lançamentos de satélites de furacões após falhas do Astra

Uma falha de foguete do Astra não conseguiu entregar dois cubesats TROPICS em órbita em Junho, e a NASA diz que os lançamentos de 2023 são necessários para necessidades "urgentes" de rastreamento de furacões.

Citando necessidades "urgentes" de satélites de rastreamento de furacões, a NASA está em busca de novos foguetes depois que um esforço de lançamento falhou em entregar dois cubesats ao espaço em junho.

A NASA está pedindo a mais empresas que licitem o lançamento de sua linha de satélites TROPICS em 2023, depois que seu fornecedor inicial, Astra, perdeu um foguete carregando dois cubesats TROPICS durante o lançamento de estreia em 12 de junho. (A causa permanece sob investigação.)

Funcionários da NASA dizem que o pivô de lançamento TROPICS é necessário para um lançamento "oportuno" (abre em nova aba) da constelação cubesat. Em setembro, vários furacões enormes ou tempestades tropicais intensas (como o furacão Ian) atingiram partes do Canadá, Estados Unidos e Porto Rico. Tempestades semelhantes continuam a se intensificar em todo o mundo em meio às mudanças climáticas, tornando a necessidade desses satélites urgente.

Para colocar o TROPICS em órbita até 2023, a NASA disse que recorrerá a 13 empresas pré -aprovadas (abre em nova aba) sob um contrato de serviços de lançamento comercial, conhecido como Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR).

“O contrato VADR permite que as 13 empresas selecionadas este ano concorram pela relicitação dos serviços de lançamento do TROPICS, dando à agência e às partes interessadas externas a capacidade de usar os dados do TROPICS mais cedo”, disseram funcionários da agência no comunicado.

TROPICS, que significa Observações Resolvidas no Tempo da Estrutura de Precipitação e Intensidade da Tempestade com uma Constelação de Pequenos satélites, visa permitir que os pesquisadores visualizem os ciclones tropicais em evolução uma vez por hora, com muito mais frequência do que atualmente é possível com satélites meteorológicos em órbita.

O Rocket 3.3 da Astra que não conseguiu lançar o TROPICS teve várias falhas durante as tentativas recentes, levando a empresa a cancelar essa linha de foguetes em agosto para se concentrar em uma versão melhorada, chamada Rocket 4.0.

Assim que o Rocket 4.0 estiver pronto, a NASA e o Astra modificaram seu contrato de serviços de lançamento “para o lançamento de cargas científicas comparáveis”, disseram funcionários da NASA. Antes da falha no lançamento, o Astra havia sido selecionado em 2021 para três lançamentos TROPICS no agora cancelado Rocket 3.3.