​Vacinas contra o cancro podem chegar “antes de 2030”, dizem fundadores da BioNTech

Os fundadores da empresa alemã BioNTech acreditam que as vacinas contra o cancro podem chegar ainda antes de 2030.

Uğur Şahin e Özlem Türeci acreditam que as vacinas contra o cancro podem chegar “antes de 2030”. O casal de alemães de origem turca é fundador da BioNTech, empresa alemã que juntamente com a Pfizer desenvolveu uma das principais vacinas contra a covid-19.

As declarações, citadas pelo The Guardian, foram feitas durante o programa Sunday Morning, com Laura Kuenssberg, na BBC. O casal adiantou que a empresa fez avanços que alimentaram o seu optimismo em relação às vacinas contra o cancro nos próximos anos.

A BioNTech tem vários testes a decorrer, incluindo um em que os pacientes recebem uma vacina personalizada, que estimula o seu sistema imunitário a atacar a doença. Em causa estão as vacinas de ARN mensageiro, também conhecidas como mRNA.

“O mRNA age como modelo e permite dizer ao corpo para produzir o medicamento […] neste caso, antigénios do cancro que distinguem as células cancerígenas das células normais”, explicou Türeci, citado pelo site zap. aeiou.pt.

Texto publicado originalmente na edição nº1090 do Expresso das Ilhas de 19 de Outubro