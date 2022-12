Como é que os buracos negros produzem jactos de luz muito brilhantes

A maioria das galáxias é formada em torno de buracos negros enormes. Enquanto muitos destes buracos negros são dóceis, como o que está no centro da Via Láctea, alguns são violentos – atraem o material circundante e lançam jactos brilhantes de partículas de alta energia para o espaço

A partir de dados recolhidos pelo Explorador de Polarimetria de Imagens Raios-X (IXPE, na sigla em inglês), um observatório espacial lançado no final de 2021, conta o jornal Público, uma equipa de investigadores oferece agora uma explicação para a grande luminosidade destes jactos de plasma: os electrões (partículas subatómicas) são estimulados por ondas de choque, que se movem a uma velocidade supersónica para longe do buraco negro.

Os investigadores estudaram um objecto exótico, um blazar, presente no centro de uma grande galáxia elíptica – a Markarian 501, a cerca de 460 milhões de anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano.

Estes blazares são um grupo dos quasares que são impulsionados por buracos negros supermaciços, por sua vez alimentados por gás e outros materiais no centro das galáxias. Os blazares lançam dois jactos de partículas para o espaço em direcções opostas e estão colocados de modo a que um destes dois jactos pareça avançar em direcção à Terra (mas apenas do nosso ponto de vista).

“Os blazares são um dos objectos mais brilhantes no Universo observável. E têm os buracos negros maiores e mais assustadores. Tudo o que acontece em torno dos blazares é fascinante”, diz Yannis Liodakis, do Centro Finlandês para a Astronomia, líder do trabalho agora publicado na revista científica Nature, citado pela mesma fonte.

Há muito tempo que os cientistas procuram perceber como é que estes jactos lançados pelos blazares se tornam tão luminosas e de que forma as partículas se comportam dentro destes raios de luz – são jactos que percorrem uma distância de um milhão de anos-luz.

