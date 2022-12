“Médico do rabo” explica por que não devemos usar papel higiénico

Brad Morris, conhecido nas redes sociais como “o médico do rabo” explica porque é que você não devia usar papel higiénico.

Conhecido como “o médico do rabo” [The Butt Doctor] nas redes sociais, Brad Morris visa acabar com o estigma em torno da saúde anorretal e do cólon. Em declarações no podcast “I’ve Got News For You”, do site news.com.au, o especialista explica porque é que não é um fã de papel higiénico.

Morris diz que limpar “muito vigorosamente” depois de usar a sanita pode levar a muitos problemas.

“A maioria dos problemas que vejo na pele à volta do ânus deve-se ao excesso de tentativas de higiene, e muito raramente é devido a uma higiene insensível. É uma área muito sensível”, disse Morris ao apresentador Andrew Bucklow, citado pelo zap.aeiou.pt.

O médico australiano respondia a uma pergunta de um ouvinte, que o questionava sobre se limpar o rabo com muita força poderia ser perigoso.

“Não entendo porque é que usamos papel higiénico para nos limparmos”, refere Morris. Se, por exemplo, nos sujássemos noutra parte do corpo qualquer, não nos limparíamos com papel higiénico.

“Acho que precisamos repensar culturalmente o que fazemos, e talvez olhar para bidés e usar água para lavar”, já que esfregar demasiado pode “traumatizar a pele”, acrescenta.

Se já alguma vez reparou que passa demasiado tempo a limpar, talvez isso seja um sinal de que não é a melhor forma de o fazer, argumenta o médico.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1097 de 7 de Dezembro de 2022.