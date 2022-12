Saiba se o WhatsApp vai deixar de funcionar no seu smartphone a partir do final do ano

Se ainda mantém o mesmo smartphone lançado há vários anos e utiliza a rede social WhatsApp, deverá verificar se o equipamento se mantém compatível com a versão mínima do sistema operativo requerido. A partir de 31 de Dezembro, 49 smartphones deixam de ser suportados oficialmente pela plataforma. Isso significa que, apesar da aplicação continuar a trabalhar nestes smartphones mais antigos, deixam de receber actualizações de segurança, correcção de bugs ou melhorias e funcionalidades. Poderá ter mais dificuldades em manter o serviço e podem ocorrer erros por incompatibilidade com outros utilizadores. Em Outubro, o WhatsApp tinha actualizado a lista de smartphones da Apple que iam deixar de receber suporte, aumentando para iOS 12 ou superior os requisitos mínimos de sistema operativo. A página de suporte da rede social refere que no caso de Android, apenas os equipamentos com Android 4.1 ou superior mantêm, para já, total funcionamento da aplicação. Assim como o KaiOS 2.5 ou superior, incluindo o JioPhone e Jiophone 2. O Gizchina compilou a lista de smartphones abrangidos pelos sistemas operativos que deixam de ser suportados a partir do final do ano. Pode consultar a lista com os equipamentos por ordem alfabética para saber se é afectado. iPhone 5 iPhone 5c Archos 53 Platinum Grand S Flex ZTE Grand X Quad V987 ZTE HTC Desire 500 Huawei Ascend D Huawei Ascend D1 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate Huawei Ascend P1 Quad XL Lenovo A820 LG Enact LG Lucid 2 LG Optimus 4X HD LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L4 II LG Optimus L4 II Dual LG Optimus L5 LG Optimus L5 Dual LG Optimus L5 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II LG Optimus L7 II Dual LG Optimus Nitro HD Memo ZTE V956 Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Xcover 2 Sony Xperia Arc S Sony Xperia miro Sony Xperia Neo L Wiko Cink Five Wiko Darknight ZT Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.