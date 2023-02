​Investigadores podem agora extrair hidrogénio directamente da água do mar, sem necessidade de filtragem

Os investigadores da Universidade de Adelaide anunciaram esta semana que fabricaram combustível de hidrogénio limpo a partir da água do mar sem pré-tratamento. Poderia eventualmente produzir energia barata e renovável para as zonas costeiras.

A procura de combustível hidrogénio, uma fonte de energia limpa que só produz água quando queimada, deverá aumentar nos próximos anos à medida que o mundo (espera-se) continua a girar para longe dos combustíveis fósseis.

Segundo as informações divulgadas pelo site Engadget.com, os resultados poderão eventualmente fornecer uma produção mais barata de energia verde às zonas costeiras.

"Dividimos a água do mar natural em oxigénio e hidrogénio com quase 100% de eficiência, para produzir hidrogénio verde por electrólise, utilizando um catalisador não precioso e barato num electrolisador comercial", disse o professor Shizhang Qiao, co-líder da equipa.

A água do mar necessita tipicamente de ser purificada antes da electrólise a dividir em hidrogénio e oxigénio. A equipa diz que os seus resultados, utilizando óxido de cobalto com óxido de crómio na sua superfície como catalisador, tiveram um desempenho semelhante a um processo padrão de aplicação de catalisadores de platina e irídio em água altamente purificada e desionizada.

Em comparação com a água doce, a água do mar é um recurso abundante, e a capacidade de extrair combustível hidrogénio da água do mar sem pré-tratamento poderia poupar dinheiro. No entanto, mesmo que fosse escalado com sucesso, provavelmente só seria prático para as comunidades costeiras com muita água do mar.

O site Engadget.com avançou ainda que o próximo passo da equipa é escalar o sistema com um electrólise maior. Depois, embora ainda esteja no início do desenvolvimento, os investigadores esperam eventualmente aplicar os resultados à produção comercial de hidrogénio para células de combustível e síntese de amoníaco.

O co-líder, Yao Zheng, resumiu, "o nosso trabalho fornece uma solução para utilizar directamente a água do mar sem sistemas de pré-tratamento e adição de álcalis, o que mostra um desempenho semelhante ao do electrolisador de água pura à base de metal existente".