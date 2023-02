O consumo de cocaína faz com que o cérebro envelheça mais rapidamente

Os nossos cérebros sofrem mudanças à medida que envelhecemos. Um novo estudo revelou que em pessoas com problemas de adição de cocaína essas alterações acontecem a um ritmo mais acelerado.

A cocaína é uma das substâncias que mais causam vício, interferindo com as vias de recompensa do cérebro e forçando as células a bombear sinais agradáveis até que a droga se desgaste. Estimativas norte-americanas, relatou o Science Alert, sugerem que uma em cada cinco pessoas que consomem cocaína desenvolvem o vício.

A forma como a cocaína evoca comportamentos viciantes ao interferir com as células cerebrais, que por sua vez, criam o abuso de substâncias, é uma cadeia de eventos que os investigadores ainda estão a tentar compreender.

Uma possibilidade, conta o site zpa.aeiou.pt, reside nas modificações não codificantes feitas ao ADN dentro das células do cérebro, o que altera a forma como os seus genes são ligados e desligados. Nesta investigação, a equipa analisou os padrões destas alterações epigenéticas numa região cerebral desiganda por Área 9 de Brodmann (BA9) .

Situada no córtex pré-frontal – a parte frontal do cérebro, por trás da testa -, acredita-se que a BA9 é essencial para o auto-conhecimento e controlo inibitório; duas coisas que ficam confusas quando há consumo de substâncias.

Muito do que se sabe sobre os efeitos da cocaína nas células cerebrais provém de estudos em ratos. Poucas investigações analisaram os efeitos duradouros da cocaína no tecido cerebral humano. Dois estudos detectaram regiões de ADN que mostram uma metilação excessiva no cérebro de pessoas com dependência.

Neste novo estudo, publicado recentemente na Frontiers in Psychiatry, os investigadores analisaram os tecidos cerebrais humanos recuperados post-mortem, tendo encontrado o mesmo padrão: os consumidores de cocaína tinham secções de ADN festonadas com grupos metilo na BA9.

Essas reações são alterações químicas que se acumulam com a idade e em doenças relacionadas com a idade.

Para chegar a estes resultados, os investigadores compararam os níveis de metilação do ADN em amostras de tecido cerebral de 21 pessoas que tinham distúrbios provocados pela cocaína e outras 21 que não tinham.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1108 de 22 de Fevereiro de 2023.