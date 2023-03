A Terra tem um núcleo ainda mais interno. É uma bola de metal sólido

Durante gerações, os cientistas sondaram a estrutura e a composição do planeta usando estudos de ondas sísmicas.

Isso consiste em medir as ondas de choque causadas por terramotos à medida que penetram e passam pela região central da Terra. Ao observar as diferenças de velocidade (um processo conhecido como anisotropia), os cientistas podem determinar quais regiões são mais densas do que outras.

Esses estudos, conta o site zap.aeiou.pt, levaram ao modelo geológico predominante que incorpora quatro camadas distintas: uma crosta e um manto (composto em grande parte por minerais de silicato) e um núcleo externo e um núcleo interno compostos de níquel-ferro.

De acordo com sismólogos da Universidade Nacional Australiana (ANU), os dados obtidos num estudo recente lançaram uma nova luz sobre as partes mais profundas do núcleo interno da Terra.

Num artigo publicado na Nature Communications, a equipa relata ter encontrado evidências de outra camada distinta (uma bola de metal sólida) no centro do núcleo interno da Terra – um “núcleo interno mais interno”. Estas descobertas dão novas pistas sobre a evolução do nosso planeta e podem levar à criação de novos modelos geológicos da Terra que incluem cinco camadas distintas.

A pesquisa foi liderada pelo Dr. Thanh-Son Pham e pelo Dr. Hrvoje Tkalcic, um pós-doutorado e professor da Escola de Pesquisa de Ciências da Terra (RSES) da ANU, respectivamente.

Como indicam, a equipa empilhou dados de ondas sísmicas de cerca de 200 terremotos na última década que foram de magnitude 6 ou mais. As formas de onda accionadas foram registadas por estações sísmicas em todo o mundo, que viajaram directamente pelo centro da Terra para o lado oposto do globo (o antípoda) antes de retornar à origem do terremoto.

As medições de anisotropia do núcleo interno da Terra com base nos tempos de viagem dessas ondas revelaram dados não registados anteriormente sobre a estrutura interior da Terra. Isso incluiu a possível presença de uma estrutura em camadas na parte mais interna do núcleo interno.

“A existência de uma bola metálica interna dentro do núcleo interno, o núcleo interno mais interno, foi hipotetizada há cerca de 20 anos”, disse o Dr. Pham em um comunicado de imprensa da ANU, citado pela mesma fonte. “Agora fornecemos outra linha de evidência para provar a hipótese”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1110 de 8 de Março de 2023.