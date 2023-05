CRISPR, a “tesoura genética microscópica” que está a mudar a vida para sempre

O CRISPR é uma ferramenta de edição de ADN que está a mudar a vida como a conhecemos, desde os alimentos à saúde.

Estávamos em 2020 quando o Prémio Nobel da Química premiou as duas cientistas, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que desenvolveram o CRISPR, uma ferramenta capaz de editar o ADN, os blocos de construção que compõem os seres vivos.

O estudo que relatava a descoberta da ferramenta, conta o site zap.aeiou.pt, já tinha sido publicado em 2012, mas foram precisos oito anos até que a inovação fosse galardoada.

Pode olhar para ela como uma espécie de “tesoura microscópica” que consegue mudar parte do código genético de uma célula. Por exemplo, pode “cortar” uma parte específica do ADN, fazendo com que a célula produza ou não determinadas proteínas.

Os investigadores já andavam atentos ao CRISPR desde os anos 80. Na natureza, é um mecanismo de defesa molecular que as bactérias utilizam para detectar e destruir o ADN de um vírus invasor, explica a BBC Science Focus.

Quando uma bactéria é infectada, a “tesoura” corta e cola um segmento do ADN do vírus e insere-o no seu próprio genoma. Isto treina o sistema para reconhecer esse ADN e destruí-lo. A grande descoberta ocorreu quando as cientistas isolaram as enzimas específicas e o ARN que constituem a tesoura genética.

O seu potencial é virtualmente infindável. Desde o seu surgimento, o CRISPR tem ajudado no desenvolvimento de novas terapias contra o cancro e tem alimentado o sonho de curar doenças hereditárias.

Ao direcionar a enzima Cas9 para uma sequência específica de ADN, é possível cortar e modificar genes defeituosos ou indesejados, substituindo-os por versões corrigidas. Isto poderia corrigir mutações genéticas responsáveis por doenças hereditárias, como fibrose cística, distrofia muscular, anemia falciforme e muitas outras.

Embora ainda seja uma tecnologia em desenvolvimento, o facto é que, apenas cerca de dez anos após a sua descoberta, o CRISPR está a salvar vidas. As primeiras terapias CRISPR para doenças sanguíneas poderão ser aprovadas já este ano.

Em teoria, quase todas as doenças com uma componente genética podem ser tratadas com o CRISPR. Cegueira, cancro, diabetes e VIH/SIDA têm sido objectos de investigação científica com este propósito.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1121 de 24 de Maio de 2023.