Novo estudo desafia a teoria principal sobre a origem dos humanos modernos

O estudo sugere que os Homo sapiens evoluíram a partir de várias populações em África, contrariando a teoria principal que defende que os humanos modernos surgiram de uma única população.

Uma pesquisa publicada na Nature desafia a teoria principal sobre origem dos Homo sapiens, que refere que os humanos modernos evoluíram a partir uma única população antiga.

O novo estudo sugere antes que os humanos surgiram de várias populações diversas em África, com a primeira separação detectável a ocorrer há entre 120 mil e 135 mil anos, depois de vários períodos de misturas genéticas.

Os cientistas chegaram a esta conclusão depois de estudarem o material genético das populações atuais em África, que compararam com evidências fósseis das primeiras populações de homo sapiens no mesmo continente.

Apesar de os investigadores acreditarem que os humanos modernos apareceram em África, ainda há incertezas sobre como a evolução divergiu e como as pessoas migraram pelo continente, relata o SciTech Daily.

“Essa incerteza deve-se a dados genómicos antigos e fósseis limitados e ao facto de que o registo fóssil nem sempre se alinha com as expectativas de modelos construídos com ADN moderno”, explica Brenna Henn, professora de antropologia e autora principal do estudo.

Os autores testaram um leque de modelos da evolução e da migração em África propostos na literatura genética e paleoantropológica, incorporando dados do genoma da população do sul, leste e oeste do continente.

A pesquisa incluiu genomas recém-sequenciados de 44 indivíduos Nama modernos do sul da África, uma população indígena conhecida por ter níveis excecionais de diversidade genética em comparação com outros grupos modernos. Os cientistas geraram dados genéticos recolhendo amostras de saliva de indivíduos modernos nas suas atividades diárias nas suas aldeias entre 2012 e 2015.

O modelo sugere que a primeira divisão populacional entre os primeiros humanos que é detetável em populações contemporâneas ocorreu há entre 120 mil e 135 mil anos, depois de duas ou mais populações com poucas diferenças genéticas se misturarem durante centenas de milhares de anos.

