Sabe onde estava parte do seu corpo há um milhão de anos?

Se bebe água da torneira, parte de si estava algures nos oceanos há cem anos atrás. Há 1000 anos, estava… debaixo dos seus pés, no solo, em lençóis freáticos. Mas e se recuarmos mais? Onde estavam os átomos do seu corpo há um milhão de anos?

Qual é a origem dos átomos que formam o nosso corpo? Há um milhão de anos, muitos pertenciam à atmosfera e à superfície terrestre. Outros, ainda não tinham encontrado a Terra.

96% da sua massa corporal é composta por quatro diferentes elementos — oxigénio, carbono, hidrogénio e nitrogénio.

Segundo o Science Focus, citado pelo site zap.aeiou.pt, só o oxigénio representa 61% dessa massa, seguido do hidrogénio com 10%. No entanto, o hidrogénio é mais leve, o que faz com que cerca de 63% dos átomos do seu corpo sejam de hidrogénio, 24% de oxigénio e apenas 12% de carbono.

A origem dos elementos que constituem o seu físico

Os átomos de hidrogénio vêm da água que bebemos. Se bebe água da torneira, estes átomos estavam algures nos oceanos da Terra há 100 anos atrás. Se recuarmos um pouco mais, podemos dizer que há 1000 anos alguns dos átomos de hidrogénio do seu corpo estavam… debaixo dos seus pés, em lençóis freáticos.

Já os seus átomos de oxigénio chegam através do ar que respiramos, e é seguro assumir que podiam estar em qualquer lado nos últimos anos.

Os átomos de carbono e nitrogénio vêm da comida e a agricultura é globalizada há tempo suficiente para importar esses átomos de todo o mundo.

Mas podemos dizer que, há um milhão de anos, a maioria dos átomos que formam o seu corpo estavam distribuídos na superfície terrestre e na atmosfera, provavelmente em rochas e à espera de ser lançado para a atmosfera ou absorvido por plantas.

No entanto, uma vez que, de acordo com um estudo publicado na ScienceDirect em 2021, 5 mil toneladas de novo material chega à Terra todos os anos.

Isto significa, escreve o site zap.aeiou.pt, que é uma verdade estatística dizer que há um milhão de anos atrás, alguns dos átomos que um dia mais tarde, formaram o seu corpo, estavam presos em asteroides, a voar no Espaço, e eventualmente colidiram com a Terra. E o resto, é uma história sua.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1122 de 31 de Maio de 2023.