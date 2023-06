Mulheres que fazem a diferença

O Expresso das Ilhas vai destacar artigos, experiências e projetos de mulheres que estão a fazer a diferença na indústria tecnológica.

Estamos muito entusiasmadas em anunciar a parceria com o Jornal Expresso das ilhas e a Women In Tech Cabo Verde, através da rubrica #ELASnaTech, para promover as mulheres na tecnologia.

Apesar do aumento da quota feminina no setor da tecnologia, ainda existe uma grande disparidade entre os homens e mulheres nesta área.

A Women in Tech, agora presente em Cabo Verde, visa promover a participação e o avanço das mulheres na indústria tecnológica. Acreditamos, firmemente, na diversidade e inclusão no setor da tecnologia e queremos apoiar iniciativas que promovam a causa.

A nossa missão é capacitar e incentivar as mulheres para prosseguirem carreiras na área da tecnologia e apoiar as que já se encontram a trabalhar neste campo, na visibilidade e progressão de suas carreiras.

Temos como visão a criação de uma indústria tecnológica mais inclusiva e diversificada em Cabo Verde, onde as mulheres terão as mesmas oportunidades e estarão igualmente representadas como os homens. Esta visão é motivada pela firme crença de que a diversidade e a inclusão são essenciais para o crescimento e sucesso da indústria tecnológica, bem como para o desenvolvimento de uma sociedade mais equitativa e justa.

Por tudo isso, os artigos Women in Tech Cabo Verde no Jornal Expresso das Ilhas, através da rubrica #ELASnaTech serão, com toda a certeza, uma importante plataforma para aumentar a consciencialização sobre as conquistas e desafios das mulheres na tecnologia, e inspirá-las a seguir carreiras neste campo. Por isso, estamos entusiasmadas em trabalhar com o jornal para aumentar a conscientização sobre as conquistas femininas e inspirar mais mulheres a seguir neste domínio.

Esta parceria permitirá que o Jornal publique artigos dedicados a destacar o trabalho das mulheres na tecnologia, e apresentar perfis de mulheres que estão a fazer a diferença, incluindo empresárias, engenheiras, CEO´s, estudantes e investigadoras. Mostrarão os desafios que enfrentaram, os sucessos que alcançaram e as lições que aprenderam ao longo do caminho, sempre voltadas para o futuro e demonstrando o impacto do seu trabalho no dia-a-dia da sociedade.

Para além destas partilhas, a presença da Women in Tech Cabo Verde no Expresso das Ilhas pretende ser um recurso para as mulheres que estão a considerar uma carreira na tecnologia. Quer seja uma estudante no início do seu trajeto formativo ou, uma profissional experiente à procura de uma mudança.

Esperamos que esta iniciativa incentive mais mulheres a entrar para o mundo da tecnologia.

Por isso, fique atento a conteúdos que realçam o impacto e as conquistas das mulheres cabo-verdianas na indústria tecnológica!

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1123 de 7 de Junho de 2023.