Amazon vai investir 100 milhões de dólares em IA generativa

A Amazon Web Services (AWS), da Amazon, anunciou um novo centro de inovação de Inteligência Artificial (IA) generativa e vai investir 100 milhões de dólares no programa.

Em comunicado, a tecnológica adianta que o 'AWS Generative AI Innovation Center' é "um novo programa para ajudar clientes a construir e implementar, com sucesso, soluções de Inteligência Artificial generativa" e que "está a investir 100 milhões de dólares no programa, que irá ligar 'experts' AWS em IA e 'machine learning' (ML) a clientes de todo o mundo para os ajudar a idealizar, projectar e lançar novos produtos, serviços e processos de IA generativa".

A Inteligência Artificial generativa é capaz de criar sem recurso a humanos.

"Isto acontece após mais de 25 anos de investimento profundo no desenvolvimento de tecnologias de IA para clientes e é apenas uma parte da estratégia global de IA generativa da AWS", lê-se no comunicado.

"A Amazon tem mais de 25 anos de experiência em IA e mais de 100.000 clientes usaram os serviços de IA e ML da AWS para lidar com algumas das suas maiores oportunidades e desafios. Agora, clientes de todo o mundo estão ansiosos para saber como podem começar, de forma rápida e segura, com a IA generativa", afirma Matt Garman, sénior vice-presidente para as vendas, marketing e serviços globais da AWS, citado em comunicado.

"O Generative AI Innovation Center faz parte do nosso objectivo de ajudar todas as organizações a tirar partido da IA, disponibilizando serviços de IA generativa flexíveis e económicos para as empresas", remata.