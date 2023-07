Há um “buraco de gravidade” no Oceano Índico. Novo estudo explica porquê

Aparentemente, a Terra tem menos massa por baixo de uma região específica do Oceano Índico, em comparação com o resto do planeta. “Plumas de magma” nessa região podem explicar essa diminuição de massa.

A região da Terra com a menor gravidade relativa, um “buraco de gravidade”, está localizada no Oceano Índico, a Sul da Índia.

Esta anomalia, conta o site zap.aeiou.pt, intriga os geofísicos há anos, e diversas teorias tentaram explicar a sua causa.

Um novo estudo, realizado por investigadores do Instituto Indiano de Ciência, em Bangalore, na Índia, oferece agora uma explicação plausível.

De acordo com o novo estudo, publicado este mês na Geophysical Research Letters, o “buraco de gravidade” deve-se a plumas de magma de baixa densidade formadas pelos remanescentes de uma antiga placa tectónica.

Nem a Terra nem o seu campo gravitacional são esferas perfeitas, e a gravidade de uma dada zona está directamente relacionada com a maior ou menor densidade do manto nessa zona.

Em estudos anteriores, recorda a New Scientist, citada pela mesma fonte, geofísicos já tinham explicado baixas gravitacionais semelhantes com deformações em estruturas no interior do manto da Terra e em fronteira entre o núcleo e o manto.

No entanto, isso não explica completamente este “buraco de gravidade” no Oceano Índico, uma zona circular que mergulha 105 metros abaixo do nível médio do mar, tornando-se ponto mais baixo do geóide da Terra — modelo físico que descreve a forma do planeta e das suas oscilações gravitacionais.

Os autores do estudo, liderados por Debanjan Pal, investigador do Instituto Indiano de Ciência, realizaram 19 simulações diferentes, com os quais modelaram o movimento das placas tectónicas e as mudanças no manto ao longo dos últimos 140 milhões de anos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1126 de 28 de Junho de 2023.