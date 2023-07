O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Cientistas finalmente respondem ao mistério

A pesquisa descobriu que os antepassados das aves e dos répteis não punham ovos, o que põe fim à famosa questão.

Um novo estudo publicado na Nature Ecology & Evolution e citado pelo site zap.aeiou.pt responde à eterna pergunta – afinal o que é que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha?

Os cientistas descobriram que os primeiros antepassados das aves e répteis modernos davam à luz, mas não punham ovos, como se pensava anteriormente. Ou seja: sim, as galinhas surgiram primeiro!

Durante décadas, os investigadores acreditaram que os ovos com cascas duras tiveram um papel crucial no sucesso evolutivo há mais de 300 milhões de anos dos amniotas, um grupo de vertebrados cujos embriões se desenvolvem dentro de um âmnio, uma membrana protetora dentro do ovo.

Mas uma análise a 51 espécies fossilizadas e a 29 espécies ainda vivas sugere o oposto. Apesar de as evidências indicarem que as cascas duras dos ovos foram uma das principais inovações da evolução, o novo estudo insinua que foi antes a retenção dos embriões – quando a mãe retém as crias durante um certo período de tempo – que deu esta importante protecção aos animais.

“Antes dos amniotas, os primeiros tetrapodes a desenvolver membros a partir de barbatanas de peixe tinham hábitos amplamente anfíbios. Eles tiveram que viver dentro ou perto da água para se alimentar e procriar, como nos anfíbios modernos, como sapos e salamandras”, explica Michael Benton, da Universidade de Bristol.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1127 de 5 de Julho de 2023.