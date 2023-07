Business Intelligence: A Revolução Analítica no Mundo dos Negócios

Informação é poder, e o Business Intelligence coloca esse poder diretamente nas mãos dos líderes empresariais. Ao adotar uma cultura orientada por dados, as organizações podem aproveitar a revolução analítica e colher os benefícios de uma tomada de decisão informada, baseada em evidências concretas.

Business Intelligence (BI), ou Inteligência de Negócios, tem sido uma revolução analítica no mundo dos negócios. Nos últimos anos, o avanço da tecnologia e a enorme quantidade de dados disponíveis transformaram a maneira como as empresas tomam decisões estratégicas. O BI oferece uma abordagem baseada em dados, fornecendo insights valiosos e orientando as organizações em direção ao sucesso.

A velocidade das mudanças nos negócios exige respostas rápidas e precisas.

No cerne do Business Intelligence está o processo de recolha, o armazenamento e a análise de dados. Com a quantidade crescente de dados disponíveis, o BI se tornou uma ferramenta essencial para qualquer negócio que deseje se destacar em um mercado competitivo e em constante evolução. As empresas têm acesso a uma vasta gama de informações, incluindo dados de vendas, dados financeiros, dados de produção e muito mais. O desafio está em transformar esses dados brutos em conhecimento útil para orientar as decisões de negócios.

Uma das principais ferramentas do BI são os painéis de controle, que fornecem visualizações intuitivas dos dados. Os painéis de controle permitem que os gestores, nos diferentes níveis de decisão, monitorem métricas-chave, identifiquem tendências e as áreas que carecem de maior atenção e que exigem medidas corretivas. Com base nessas informações, é possível tomar decisões mais informadas e ágeis.

Além disso, o Business Intelligence utiliza técnicas avançadas de análise de dados, como mineração de dados, análise preditiva e modelagem estatística. Essas técnicas ajudam as empresas a identificar padrões, prever comportamentos futuros e descobrir oportunidades de mercado.

Outro aspeto importante do BI é a capacidade de realizar análises comparativas. As empresas podem comparar seu desempenho com o de concorrentes ou com benchmarks do setor. Isso permite identificar áreas de melhoria e desenvolver estratégias para se destacar no mercado.

No entanto, para aproveitar ao máximo o Business Intelligence, as empresas precisam garantir que tenham a infraestrutura adequada de recolha, armazenamento e processamento de grandes volumes de dados. Situação que demanda investimentos em tecnologia e talentos com conhecimento em bases de dados, habilidades de programação, conhecimento em modelagem e arquitetura de dados, capacidade analítica, conhecimentos de negócios, curiosidade e aprendizado contínuo.

As evidências mostram que as empresas que adotam o Business Intelligence têm um desempenho superior em relação à concorrência.Um estudo da Aberdeen Group mostrou que as empresas que utilizam análise de dados têm uma taxa de crescimento anual de receita de 27%, em comparação com 7% das empresas que não adotam essa abordagem um outro estudo da McKinsey revelou que as empresas que utilizam análise de dados de forma intensiva têm uma probabilidade 23 vezes maior de adquirir novos clientes, além de seis vezes mais chances de reter clientes existentes.

Em Cabo Verde o uso do Business Intelligence já é uma realidade em diversos setores.

Temos exemplo de empresas de telecomunicações que usam o Business Intelligence para analisar dados de tráfego de rede, identificar padrões de uso, melhorar a qualidade dos serviços e tomar decisões estratégicas sobre investimentos em infraestrutura de telecomunicações; O setor bancário, emprega o Business Intelligence para analisar dados financeiros, monitorar a saúde do setor bancário, acompanhar as tendências econômicas e tomar decisões informadas sobre política monetária e regulamentação; NOSI: A NOSI desempenha um papel central na implementação de projetos de tecnologia da informação e comunicação em Cabo Verde. Utilizam o BI para criar projetos, monitorar o progresso, acompanhar indicadores-chave de desempenho e identificar eventuais desvios ou obstáculos, além de contribuir para a melhoria da governança eletrônica e desenvolvimento tecnológico do país.

Mas também o BI pode ser aplicado em vários setores nomeadamente:

No setor do comércio a retalho seria fundamental as empresas terem capacidade analítica para correlacionarem as suas aquisições com a dinâmica de venda e os tempos de expiração dos produtos de forma a por um lado minimizar as perdas, por outro assegurar a inexistência de ruturas de stock e finalmente ter uma capacidade preditiva de quando deve comprar o quê.

No setor portuário/aeroportuário poder correlacionar a taxa de ocupação (pessoas ou bagagem) com os custos da operação nas diferentes dimensões e a política de preço implementada, poderá ser determinante para assegurar os níveis ótimos de rentabilidade.

Nos serviços Municipais entender as dinâmicas de acesso a esses serviços, correlacionar com as evidências de evasão os diferentes canais de comunicação e entender o comportamento do Município nas diferentes dimensões, pode ser determinante para assegurar a eficiência na gestão Municipal

Em um mundo cada vez mais orientado por dados, o Business Intelligence se tornou uma ferramenta essencial para empresas que desejam se destacar e prosperar. Aqueles que abraçam essa revolução analítica têm a oportunidade de transformar dados brutos em conhecimento valioso, insights acionáveis e estratégias sólidas, garantindo assim uma vantagem competitiva no mercado atual. Ele capacita as empresas a explorar, descobrir e explorar tendências ocultas nos dados, abrindo portas para a inovação, diferenciação competitiva e crescimento sustentável.

Resumidamente colocar inteligência na gestão de qualquer negócio pode impactar de forma estruturante no sucesso do mesmo. No conhecimento poderá estar o futuro do seu negócio. E você? Já introduziu “analytics” na sua operação?

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1127 de 5 de Julho de 2023.