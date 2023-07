Chegámos ao Antropoceno, um novo capítulo na história da Terra

Estamos realmente a viver no Antropoceno, o tempo geológico marcado pelo impacto global da actividade humana? E se sim, quando começou?

São perguntas que o Grupo de Trabalho do Antropoceno – criado em 2009 pela Comissão Internacional de Estratigrafia para propor uma definição do conceito e estimar o seu potencial como unidade de tempo geológico – espera responder.

O grupo anunciou a 11 de Julho de 2023 que o Lago Crawford, em Ontário, Canadá, tinha sido escolhido como o local com o registo sedimentar que seria usado para definir o início do Antropoceno.

O que torna este local tão especial que mantém a linha divisória entre diferentes épocas geológicas?

A pegada da Grande Aceleração

Desde a sua formação, conta o zap.aeiou.pt, o Grupo de Trabalho do Antropoceno avaliou vários tipos de evidências físicas, químicas e biológicas preservadas em sedimentos e rochas e publicou inúmeros artigos científicos que exploraram a sua natureza e relevância.

Esses estudos concluíram que o Antropoceno é significativo em escala geológica devido à rapidez e magnitude dos impactos humanos recentes nos processos que operam na superfície da Terra. Muitos desses impactos geraram mudanças irreversíveis que ultrapassam a pequena faixa de variabilidade natural do Holoceno, iniciado há 11. 700 anos.

Nos estratos geológicos, o Grupo de Trabalho do Antropoceno identificou um conjunto significativo de indicadores que coincidem com a chamada “Grande Aceleração” de meados do século XX, impulsionada por um aumento sem precedentes da população humana, consumo de energia, industrialização e globalização após o fim da Segunda Guerra Mundial. Estes incluem o seguinte:

Radioisótopos de testes de armas termonucleares na atmosfera (como plutónio);

Partículas carbonáceas provenientes da queima de combustíveis fósseis a altas temperaturas;

Microplásticos;

Mudanças na biodiversidade, incluindo extinção, movimento de espécies fora da sua área natural e grande expansão de organismos domesticados.

Encontrar o “pico de ouro”

Ao longo dos anos, o Grupo de Trabalho do Antropoceno concordou principalmente que o Antropoceno é geologicamente real e deve ser formalizado como uma unidade independente dentro da escala internacional do tempo geológico.

O seu início seria em meados do século XX, na década de 1950, segundo os sinais globais registados em sedimentos desde então.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1129 de 19 de Julho de 2023.