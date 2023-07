Cinco dicas para acalmar os seus pensamentos e adormecer facilmente

Martin apaga a luz para adormecer, mas a sua mente rapidamente entra em acção. Pensamentos acelerados sobre os prazos de trabalho, o atraso no serviço do carro e a recente cirurgia do seu pai ocupam a sua mente, escreve o site zap.aeiou.pt.

Enquanto ele luta para adormecer, as horas começam a arrastar-se. Este é um padrão com o qual Martin lutou por muitos anos. Mas o que está a acontecer quando a sua mente está a correr à noite? E como faz isso parar? Na cama, sem nenhuma outra pista visual ou sonora para ocupar a mente, muitas pessoas começam a ter pensamentos acelerados que as mantêm acordadas. Isso pode acontecer no início da noite ou quando acordam a meio da noite. A boa notícia, conta o zap.aeiou.pt, é que existem maneiras eficazes de reduzir esses pensamentos acelerados e ajudar a dormir um pouco. 1. Reaprenda a associar a cama com o sono A terapia de controle de estímulo pode ajudar a reconstruir a relação entre a cama e o sono. 2. Distraia-se com pensamentos afetuosos Pensamentos negativos na cama ou preocupação com as consequências de perder o sono podem deixar-nos mais alertas, preocupados e dificultar o sono. 3. Relaxe no sono A terapia de relaxamento para insónia visa reduzir o estado de alerta e melhorar o sono. 4. Preocupe-se no início do dia Programe algum “tempo para se preocupar” no início do dia, para que esses pensamentos não aconteçam à noite. Também pode ajudar anotar algumas das coisas que o preocupam. 5. Saiba que acordar durante a noite é normal Saber que breves despertares do sono são completamente normais e não um sinal de problemas de saúde pode ajudar. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1129 de 19 de Julho de 2023.

