Não, não são as cataratas do Niagara. Por surpreendente que possa parecer, a maior cascata do mundo está debaixo de água.

O mundo está cheio de maravilhas, tanto em terra como debaixo de água.

Uma dessas maravilhas está escondida no Estreito da Dinamarca, entre a Islândia e a Gronelândia, onde se encontra a maior queda de água do mundo, que está debaixo de água.

Com mais de três quilómetros de altura, esta cascata subaquática ultrapassa em três vezes a famosa Angel Falls, na Venezuela.

Ao contrário das cascatas tradicionais, que ficam em penhascos, a cascata subaquática do Estreito da Dinamarca desempenha um papel crucial na complexa circulação termoalina do Atlântico.

Esta circulação influencia o clima global através da redistribuição do calor e dos nutrientes. Começa no Ártico, onde as águas superficiais arrefecidas ganham densidade e afundam-se, fluindo para latitudes mais baixas.

Quando a corrente encontra o relevo submarino do Estreito da Dinamarca, transforma-se numa cascata submarina, seguindo os contornos do fundo do mar. Por fim, funde-se com as vastas calhas do Norte do Oceano Atlântico.

Apesar da sua importância, muito sobre esta maravilha subaquática permanece envolto em mistério, conta o zap.aeiou.pt.

Para desvendar os seus segredos, a próxima campanha oceanográfica FAR-DWO, liderada pelos professores David Amblàs e Anna Sanchez-Vidal, da Universidade de Barcelona, partirá de 19 de Julho a 12 de Agosto de 2023.

Durante a expedição, a equipa estudará a variabilidade hidrográfica e sedimentológica da cascata submarina. A equipa colocará instrumentos a grandes profundidades para registar continuamente os dados actuais durante um ano inteiro, até à sua recuperação em Setembro de 2024.

Os investigadores da Universidade de Barcelona não são estranhos ao estudo das cascatas submarinas. Os seus trabalhos anteriores revelaram a existência de cascatas de águas densas no desfiladeiro de Cap de Creus, ao longo da costa noroeste do Mediterrâneo.

A Maurícia também possui uma intrigante cascata subaquática causada pelo movimento da areia costeira que desce para as profundezas do oceano. Esta talvez já tenha visto no seu Instagram.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1130 de 26 de Julho de 2023.