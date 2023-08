“Cápsula do tempo” dos Himalaias com 600 milhões de anos guarda os segredos da Terra

A descoberta de gotas de água dos antigos oceanos em depósitos minerais nos Himalaias pode ajudar-nos a perceber o que precipitou o Grande Evento de Oxigenação da Terra.

Um novo estudo publicado na Precambrian Research relata a descoberta de gotas de água do mar que terão cerca de 600 milhões de anos e estão presas em depósitos minerais nos Himalaias.

Esta descoberta impressionante dá-nos pistas valiosas sobre o Grande Evento de Oxigenação da Terra, a glaciação Terra Bola de Neve e a subsequente evolução de formas de vida complexas, escreve o SciTech Daily.

A equipa de investigadores, conta o site zap.aeiou.pt, estudou os depósitos dos Himalaias com carbonatos de cálcio e magnésio quando se deparou com gotas de água presas. Prakash Chandra Arya, autor principal do estudo, refere-se a estes depósitos como uma “cápsula do tempo para os oceanos paleozóicos“.

Entre 700 e 500 milhões de anos ocorreu um fenómeno conhecido como a Terra Bola de Neve, durante a qual a Terra foi coberta por uma espessa camada de gelo por um período prolongado. Depois deste período gelado, o Segundo Grande Evento de Oxigenação resultou numa explosão nos níveis de oxigénio na atmosfera, abrindo caminho para a evolução de formas de vida complexas.

Embora estes eventos sejam reconhecidos nas comunidades científicas, a sua relação permanece um mistério. Isto deve-se principalmente à falta de fósseis bem preservados e ao desaparecimento de todos os oceanos antigos que existiram na história da Terra. As recentemente descobertas de rochas marinhas nos Himalaias podem preencher as lacunas que faltam.

Os depósitos, que datam da glaciação Terra Bola de Neve, revelaram uma prolongada falta de cálcio nas bacias sedimentares, possivelmente devido à baixa entrada fluvial. Os investigadores propõem que esta privação de cálcio levou a uma deficiência de nutrientes que pode ter estimulado o crescimento de cianobactérias fotossintéticas.

Este organismo de crescimento lento poderia ter começado a produzir mais oxigénio, levando a uma explosão nos níveis de oxigénio na atmosfera e, por consequência, à evolução de formas de vida complexas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1132 de 9 de Agosto de 2023.