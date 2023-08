Lisboa: Dez ‘startups’ cabo-verdianas no Web Summit 2023

​Web Summit 2023, considerada uma das maiores feiras de inovação, tecnologia e empreendedorismo, vai decorrer em Lisboa, de 13 a 16 de Novembro, devendo ter a participação de dez ‘startups’ a representar Cabo Verde.

O arquipélago está a preparar-se para estar presente através do GoGlobal, um programa do Governo, operacionalizado pela Pró-Empresa, através da Cabo Verde Digital, em parceria com diversas entidades do ecossistema tecnológico nacional.

A inscrição para “Call for startups” já foi lançada pelo GoGlobal e decorre até 17 de Setembro, através do website www.digital.cv/goglobal, onde deverão ser seleccionadas dez ‘startups’ cabo-verdianas, através desse concurso público, para estarem presentes nesse evento internacional.

A confirmar a participação das ‘startups’ cabo-verdianas, este ano será a quarta vez que Cabo Verde vai estar como um ‘stand’ a representar o País na Web Summit.

As três últimas edições, 2019, 2020 e 2022, beneficiaram mais de três dezenas de inovadores que puderam integrar a delegação cabo-verdiana, que na sua última edição contou com cerca de 50 pessoas, tendo Cabo Verde sido, neste período, o único País africano com um ‘stand’ nacional na Web Summit.

Em 2022, na sua 14ª edição, a Web Summit Lisboa, de 01 a 04 de Novembro, contou com mais de 71 mil participantes, 2.630 ‘startups’ e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores, vindos de 160 países.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.

Entretanto, em Maio deste ano foi realizado o primeiro evento regional da marca Web Summit no Rio de Janeiro, no Brasil, que reuniu mais de 20.000 participantes, 500 investidores e cerca de 750 ‘startups’, e tendo como um dos oradores, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva

Neste momento, para além do evento principal, em Lisboa, a Web Summit também promove Collision em Toronto (Canadá), e RISE, em Hong Kong, tendo já anunciado a sua expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar prevista para o início de 2024.