O mistério da menstruação pode estar perto de ser resolvido

A menstruação ainda é parcialmente um mistério para os investigadores. Agora os cientistas estão mais perto de desmistificá-la graças a organoides.

No centro de uma placa de Petri encontra-se uma subtil película branca, pouco visível até que a luz a atinja no ponto certo. Ayse Nihan Kilinc, bióloga reprodutora, coloca a placa sob um microscópio, revelando uma imagem hipnotizante.

A película dissolve-se em aglomerados de esferas semelhantes a gotículas com interiores translúcidos e finas bordas pretas. Estas estruturas, conta o site zap.aeiou.pt, variam em tamanho, desde uma moeda até ao tamanho de uma bola de golfe, mas, na realidade, cada uma não é maior do que alguns grãos de areia.

Kilinc, investigadora do laboratório da engenheira biológica Linda Griffith do MIT, faz parte de um pequeno grupo de cientistas que utilizam ferramentas inovadoras que se assemelham a órgãos em miniatura. A sua missão é dissecar um dos processos mais enigmáticos e frequentemente problemáticos do corpo humano: a menstruação.

Para mais de um terço das pessoas que menstruam, as menstruações abundantes e por vezes incapacitantes são um problema recorrente, causando absentismo no trabalho ou na escola, e até mesmo pondo em causa a posição profissional. Estas dificuldades são frequentemente acompanhadas de doenças como a anemia, que afecta cerca de dois terços das pessoas com períodos abundantes.

Para além disso, o sangue menstrual flui ocasionalmente para as trompas de Falópio, dando origem a lesões dolorosas características da endometriose, uma doença que requer múltiplas cirurgias para ser tratada.

Os mecanismos por trás da menstruação permanecem em grande parte um mistério. Há uma necessidade urgente de tratamentos para aliviar os sintomas menstruais graves, mas o complexo funcionamento da menstruação tem de ser compreendido para que os investigadores possam desenvolver medicamentos eficazes.

Os organóides endometriais podem ser a chave para compreender a menstruação. Para produzir estes organóides, os investigadores recolhem células de um dador humano e permitem que estas células se auto-organizem, formando versões em miniatura do tecido de onde provêm, explica o MIT Technology Review.

Embora esta investigação ainda esteja a dar os primeiros passos, os organoides já revelaram conhecimentos sobre a forma como as células endometriais comunicam e se coordenam. Começaram a esclarecer a razão pela qual a menstruação é um processo rotineiro para algumas e angustiante para outras.

A menstruação é um fenómeno raro no reino animal, o que distingue os seres humanos da maioria dos animais. Enquanto outras espécies preparam o útero para a gravidez apenas quando o feto já está presente, o corpo humano passa por um ciclo menstrual todos os meses em antecipação a uma potencial gravidez.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1134 de 23 de Agosto de 2023.