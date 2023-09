Lítio: a corrida pelo ouro branco da transição energética

O metal com menor peso da tabela periódica é o ouro branco da chamada transição verde.

O lítio é crucial na transição verde, servindo como componente-chave em baterias de veículos eléctricos, armazenamento de energia renovável e dispositivos electrónicos.

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a procura por lítio aumente 42 vezes nas próximas duas décadas, impulsionando a mineração em países do Sul Global, como Chile, China e República Democrática do Congo.

Um recente relatório do Observatório da Dívida na Globalização (ODG), citado pelo zap.aeiou.pt, examina como o aumento da mineração beneficia o Norte Global, enquanto explora países em desenvolvimento.

Estes países, ricos em minerais, enfrentam barreiras internas para industrializar a extracção, muitas vezes devido à dívida externa e tratados de comércio que perpetuam a sua subordinação.

A mineração de lítio é concentrada no “triângulo do lítio” entre Bolívia, Chile e Argentina, destaca o portal Climática.

No entanto, activistas alertam para os impactos ambientais, particularmente no uso intensivo de água em regiões com stresse hídrico.

Por exemplo, são necessários 330.000 litros de água para produzir uma tonelada de lítio a partir de salmoura.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1136 de 6 de Setembro de 2023.