YouTube entra na revolução da IA com novas ferramentas de edição de vídeo

A plataforma YouTube vai entrar na 'revolução' da Inteligência Artificial (IA) com novas ferramentas de edição gratuitas que vão permitir desde a aplicação de um fundo, à redução do som ambiente de um vídeo.

"Vamos revolucionar a plataforma, tornando a criação mais fácil e divertida para todos", explicou a criadora de conteúdos desta plataforma, Cleo Abram, num vídeo de resumo do evento anual Made On YouTube, que decorreu esta quinta-feira em Nova Iorque.

As novas ferramentas serão lançadas ainda este ano e no próximo, noticiou a agência Efe.

Uma destas, o Dream Screen, permitirá, através das instruções que os utilizadores indiquem num texto, gerar um fundo para um vídeo do YouTube Shorts, os vídeos verticais desta plataforma que duram um minuto.

Enquanto isso, os 'youtubers' poderão ter planos de fundo nos seus vídeos, como um panda a tomar chá ou uma ilha deserta, sem ter de passar por outro canal de edição.

A ferramenta YouTube Create será uma nova aplicação móvel, que está ainda em versão de teste ou beta para telefones Android, que permitirá aos utilizadores reproduzir música e adicionar legendas.

Este novo produto procura competir com a facilidade de edição de vídeos da rede social TikTok.

Já o AI Insights tem como objectivo fornecer inspiração aos criadores de conteúdo, dando conselhos sobre quais vídeos podem fazer "com base no que o público do criador está a assistir no YouTube".

"No nosso teste inicial, mais de 70% dos inquiridos disseram que isso os ajudou a desenvolver e testar ideias de vídeo", sublinhou esta plataforma em comunicado.