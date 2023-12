Três grandes avanços de 2023

​1. O triunfo do CRISPR: uma possível cura para a doença falciforme Em Dezembro, a FDA aprovou o primeiro medicamento do mundo baseado na tecnologia CRISPR. O Casgevy é um novo tratamento para a doença falciforme, uma doença sanguínea crónica que afecta cerca de 100.000 pessoas nos EUA, a maioria das quais são negras. A doença falciforme é causada por uma mutação genética que afecta a produção de hemoglobina, uma proteína que transporta oxigénio nos glóbulos vermelhos.

A hemoglobina anormal torna as células sanguíneas duras e em forma de foice. Quando essas células deformadas ficam obstruídas, elas bloqueiam o fluxo sanguíneo por todo o corpo, causando dor intensa e, em alguns casos, anemia mortal. O tratamento Casgevy envolve um procedimento complexo e com várias partes. As células-tronco são colectadas da medula óssea de um paciente e enviadas para um laboratório. Os cientistas usam o CRISPR para eliminar um gene que reprime a produção de “hemoglobina fetal”, que a maioria das pessoas deixa de produzir após o nascimento. (Em 1948, os cientistas descobriram que a hemoglobina fetal não “fociforme”.) As células editadas são devolvidas ao corpo por meio de infusão. Depois de semanas ou meses, o corpo começa a produzir hemoglobina fetal, o que reduz a aglomeração de células e melhora o fornecimento de oxigênio aos tecidos e órgãos.

2. GLP-1s: uma revolução no diabetes e na perda de peso

Na década de 1990, uma pequena equipa de cientistas conheceu o monstro Gila, um lagarto que consegue sobreviver com menos de uma refeição por mês. Quando estudaram sua saliva, descobriram que ela continha um hormônio que, em experimentos, reduzia o açúcar no sangue e regulava o apetite. Uma década depois, uma versão sintética dessa estranha saliva de lagarto tornou-se o primeiro medicamento desse tipo aprovado para tratar diabetes tipo 2. Hoje o mundo está nadando em avanços do GLP-1. Esses medicamentos têm vários nomes. A semaglutida é vendida pela empresa dinamarquesa Novo Nordisk, sob os nomes Ozempic (aprovado para diabetes tipo 2) ou Wegovy (para perda de peso). A Tirzepatida é vendida pela Eli Lilly sob os nomes Mounjaro (diabetes tipo 2) ou Zepbound (perda de peso).

3. AI e GPT

O que os grandes modelos de linguagem não podem fazer? Em Março deste ano, a OpenAI lançou o GPT-4, a versão mais recente e sofisticada da tecnologia de modelo de linguagem que alimenta o ChatGPT. Imagine tentar analisar aquela frase há dois anos – um lembrete útil de que algumas coisas, como grandes modelos de linguagem, avançam lentamente e depois de uma só vez. Pesquisas sugerem que a maioria dos desenvolvedores de software já usa IA para acelerar a escrita de código. Há evidências de que estas ferramentas estão a aumentar a produtividade de alguns trabalhadores, e os inquéritos sugerem que a maioria dos programadores de software já utilizam IA para acelerar a escrita de código.

